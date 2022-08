Torna Vicol'Art: ombrelli, colori e divertimento fino al 15 ottobre

Sono al lavoro da giorni i membri dell’Associazione “Drappo dell’Assunta” che, anche per l’estate 2022, hanno messo a punto un intenso programma.

“Vicol’Art” torna dunque per il secondo anno consecutivo a rallegrare le strade del centro storico con un tappeto di ombrelli colorati che quest’anno coprirà, oltre al Corso Appio Claudio, anche Viale Vittorio Emanuele III e Viale della Libertà. Non solo installazioni artistiche ma anche tanti eventi per grandi e piccini.

Si comincia domenica 7 agosto con il Palio per Bambini che si terrà dalle 16:30 alle 22:00 in Viale Marconi. Ancora divertimento per i più piccoli mercoledì 17 e 31 agosto con artisti di strada e giochi tra Piazza IV Novembre, Piazza Unità d’Italia e vicoli del centro storico. Il gran finale è invece previsto il 4 settembre con uno spettacolo conclusivo in Piazza Giacomo Matteotti.

Proprio come lo scorso anno, la grande attrazione dell’estate saranno gli ombrelli: centinaia gli scatti di turisti e residenti che da giorni, con i lavori ancora in corso, stanno già affollando il web.

E tra curiosi e amanti della fotografia, non manca qualche professionista che ha realizzato persino qualche book di nozze ambientato tra i colori di Vicol’Art.

L’allestimento resterà ad impreziosire il centro storico di Fondi fino al 15 ottobre quando gli ombrelli saranno smontati per fare spazio alle luci di Natale.

Il programma di Vicol'Art 2022