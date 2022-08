Solidarietà di Fratelli d’Italia Fondi alle vittime del nubifragio e della tromba d’aria

Si è scatenata sul nostro territorio la scorsa notte una tromba d’aria che ha creato notevoli danni alle attività produttive del litorale e non solo. Risulta che siano state colpite sia attività agricole che ricettive.

Molte anche le abitazioni private che registrano danni nonché auto travolte da rami e alberi piegati e spezzati dalla furia del temporale. Chiunque abbia vissuto di persona gli effetti di una calamità naturale sa quando può essere devastante l'impatto sulla vita delle persone, che in queste ore stanno constatando come in pochi minuti siano andati distrutti i sacrifici di una vita.

Da parte di Fratelli d’Italia Fondi vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà e a tutti loro. Chiediamo subito al Sindaco di verificare i danni subiti sul territorio e qualora necessario di chiedere subito il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Fratelli d’Italia di Fondi è a disposizione della cittadinanza.

Lo dichiara il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Fondi e la portavoce di FDI di Fondi Sonia Federici