Esordio in serie A per la Vis Fondi: unâ€™avventura bellissima e difficile

Con una rosa profondamente rinnovata, dopo la cavalcata che ha portato alla promozione la Vis Fondi si appresta a esordire nella massima serie di calcio a 5 femminile.

Un obiettivo inseguito con insistenza negli ultimi anni, un traguardo spesso mancato non per demeriti, o meglio non solo per demeriti - sottolineano l’allenatore Emilio Cibelli e il direttore sportivo Ermanno Ferraro. - Ma nella stagione 2021/2022 la squadra è stata più forte di tutto, in un girone complicato e con trasferte a centinaia di chilometri di distanza.

Ora il sogno serie A, a cui la compagine pontina si affaccia con un gruppo rivoluzionato: «Grazie a realtà imprenditoriali come il main sponsor Le Cinéma Café, che ci ha sostenuto anche nel trionfo della scorsa stagione, abbiamo puntato ad allestire una squadra di alto livello e dal piglio sempre più internazionale», spiegano dalla società.

Il mercato estivo ha portato la marchigiana Cristina Cagiorgna dal Padova, la spagnola Alba Diaz dal Taranto, l’olandese ex Bitonto Nancy Loth e la connazionale Jennifer Oliveira, ex Feyenoord e Città di Capena, nonché una certezza come l’universale brasiliana Jessica Will, ultima stagione all’Athena Sassari.

Le nuove arrivate si uniscono a chi la promozione l’ha voluta fortemente e conquistata sul campo. Ragazze provenienti da Fondi, Monte San Biagio, Terracina, Prossedi, Itri, Roma, Pomezia, Benevento:

Ci sono la ‘Poetessa del futsal’ Pamela Guercio, la locomotiva Jessica Zomparelli, Arianna Pacchiarotti, che ritrova la massima serie dopo l’esperienza di Ferentino, ‘Capitan futuro’ Giulia Popolla e Roberta Iarriccio, per diverse stagioni miglior portiere dell’A2 e pronta a confermarsi anche in quella alle porte. Senza dimenticare le giovani Chiara Di Sauro e Dalila D’Adamo. Sarà un’avventura bellissima e difficile.

La preparazione inizierà il 22 agosto, mentre l’esordio in campionato è per il 18 settembre: il calendario è stato appena sorteggiato, con le ragazze fondane che alla prima giornata saranno impegnate nella difficile trasferta abruzzese in casa del Tikitaka, una delle compagini pretendenti al titolo.