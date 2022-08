Mercoledì 24 il Concerto "The Jazz Travellers" a Palazzo Caetani

Un viaggio alla scoperta del genere, dagli albori ai tempi odierni: mancano ormai pochissimi giorni a “The Jazz Travellers”, il concerto ideato da Gianni Di Crescenzo in programma il 24 agosto nell’incantevole cornice di Palazzo Caetani. L’appuntamento con le sonorità black & white, dal ventesimo secolo e di oggi, è a partire dalle 21:00. Il concerto è promosso dalla New Magic Service in collaborazione con le associazioni Fondi Turismo e Ferruccio Busoni e il patrocinio del Comune di Fondi.

A ripercorrere la storia della musica Jazz negli Stati Uniti e nel mondo, oltre a Gianni Di Crescenzo al pianoforte, anche Paolo Innarella, Sax tenore e flauto, Dario Piccioni, al contrabbasso e Lucrezio de Seta alla batteria.

Il concerto – spiega Gianni Di Crescenzo – è un parallelismo nella musica Jazz tra bianco e nero. Il repertorio che abbiamo messo a punto è sostanzialmente un excursus storico del genere, dalla nascita del jazz bianco e nero sino ai tempi odierni. I vari brani approfondiscono l’iter artistico di autori e strumenti che hanno scritto la storia del genere. Il tutto attraverso l’analisi del profilo stilistico, armonico e ritmico di ogni performance al fine di cogliere le emozioni sonore, le sfumature e ogni vibrazione del linguaggio musicale.

Per info dicrescenzogianni@gmail.com 342/9149744