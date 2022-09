Fratelli d'Italia interviene sulle continue problematiche relative all'acqua potabile chiedendo di fermare sprechi e disservizi

Nella giornata di ieri 01.09.2022 è stata inviata a tutti i competenti Enti una segnalazione da parte della sezione di Fondi di Fratelli d’Italia per denunciare la continua interruzione del servizio idrico nella zona di Via Vardito e la persistente dispersione dell’acqua.

L' acqua potabile è una risorsa cruciale, un bene primario, da tutelare e da non disperdere.

Purtroppo nel nostro Comune, a causa di una rete idrica obsoleta, le perdite d'acqua sono rilevanti, specialmente in alcune zone periferiche della città. La conduttura è soggetta a un forte invecchiamento e deterioramento, scarsi sono gli investimenti risolutivi del gestore: assistiamo, infatti, solo ad interventi urgenti e non risolutivi.

Già dal mese di dicembre 2021 si sono verificati continui guasti alla rete idrica della zona con la conseguente impossibilità di usufruire del servizio da parte dei residenti. Di volta in volta gli operai intervenuti della società Acqualatina s.p.a. hanno provveduto ad effettuare interventi tampone per permettere ai cittadini della zona di tornare ad usufruire del servizio.

Tuttavia, probabilmente a causa dell'usura della condotta generale della zona di via Vardito, tali interventi sono risultati solo palliativi e temporanei, poiché il guasto a distanza di qualche giorno si è puntualmente ripresentato.

Tale situazione rappresenta un danno enorme sia per i cittadini della zona, lasciati più volte anche per giorni senza possibilità di usufruire dell'acqua pubblica, creando loro un notevole disagio considerato anche il caldo eccessivo registrato in questi mesi estivi, sia per l'intera collettività dal momento che l'elevata dispersione di risorse idriche pesa su un più ampio e preoccupante fenomeno legato all'allarme siccità.

Oltre che in zona Vardito anche tutta la località di San Magno subisce questo disagio a causa della negligenza del gestore (Acqualatina) e della noncuranza dell’amministrazione Maschietto la quale ha abbandonato questa importante zona della nostra città.

Con la segnalazione inviata il nostro partito intende chiedere un intervento urgente di tutti gli Enti responsabili di questo disservizio e qualora ce ne fossero di valutare anche la responsabilità oltre che politica anche penale per chi è preposto alla tutela del bene primario dell’acqua.