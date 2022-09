Ultima tappa delle visite guidate per Fondi Nascosta II edizione

Ultima tappa dell’estate 2022 della Fondi Nascosta, un finale che promette nuove scoperte interessanti della città di Fondi, conosciuta ai più per il meraviglioso Castello Caetani, ma che nasconde nel suo centro storico luoghi di inaspettata bellezza, come ad esempio la Giudea, luogo unico, dove la comunità ebraica viveva in armonia con la cittadinanza fondana, fino al XVI secolo.

Durante la visita si potrà apprezzare la mostra collettiva Carta per un’arte sostenibile.

La brava guida autorizzata Eletta Carocci racconterà la storia della città, che si intreccia con la Via Appia, la Regina Viarum fino ad arrivare al palazzo Caetani, dove racconterà gli intrighi, gli eventi mondani di uno dei più grandi Principi del Rinascimento, Onorato II Caetani, per poi accompagnarci a conoscere la terrazza della Portella, luogo sconosciuto ai più, ma estremamente intrigante, con un piccolo rinfresco che porterà a conoscere i più importanti prodotti gastronomici locali.

L’associazione ringrazia il Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi per la disponibilità. Prenotazioni aperte contattando il 3489287113, oppure 3294927182.