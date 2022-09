Si è svolta con successo la XVI edizione del Convegno nazionale promosso dalla Società Geologica Italiana

L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi esprime soddisfazione e compiacimento per come si sono svolti i lavori inerenti alla XVI edizione del convegno nazionale di geologia.

L’attenzione, manifestata dai tanti soggetti pubblici, che hanno patrocinato l’iniziativa, è stata la chiara testimonianza della sentita partecipazione del tessuto istituzionale e amministrativo al mondo della ricerca impegnato attorno alla Geologia che, con tutte le sue discipline afferenti alle Scienze della Terra, è veramente fondamentale per la lettura e l’interpretazione del territorio, con le sue risorse e le sue minacce, alle varie scale spaziali.



Si sono manifestate opportunità d’incontro e di confronto che hanno riempito le giornate del Convegno, concorrendo al conseguimento degli obiettivi prioritari di questo appuntamento annuale: offrire la possibilità di diffondere l’esito e i risultati di ricerche scientifiche, comunicare aggiornamenti metodologici e discutere di proposte sempre più urgenti per la difesa del territorio.

Un appuntamento dove il mondo della ricerca, l’università e quello dei professionisti, hanno avuto modo, nelle solennità della Sala Grande di Palazzo Caetani – sostiene il Direttore Lucio De Filippis - di porre a confronto i paradigmi e i risultati della ricerca, facendoli convergere su un obiettivo comune: quello di rivitalizzare e potenziare l’importanza e la funzione della geologia, oltre che nella comunità scientifica, anche nel settore della formazione, nelle attività di governance in seno agli enti soprattutto locali e infine, ma non per minor importanza, nell’opinione pubblica.

È stato un convegno – continua il Direttore Lucio De Filippis - che oltre a celebrare il prezioso patrimonio di conoscenze che ci è stato lasciato in eredità, da chi è venuto prima di noi, ci ha ulteriormente proiettato in un futuro sempre più impegnativo, in cui la geologia, con il suo insostituibile ruolo, deve acquisire sempre maggior dignità. Tra i vari obiettivi, questo XVI Convegno, ne ha centrato anche un altro: oltre che in spazi comunali, si è svolto proprio a casa di un Parco, di un Ente gestore di tre Aree Naturali Protette: Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Riserva naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico e Riserva Naturale Lago di Canterno. Ed è mia convinzione che i lavori hanno stimolato sicuramente positive riflessioni sul ruolo delle aree protette terrestri che oggi sono più di mille e corrispondono a più dell’11% del territorio italiano. Infatti, le Riserve, i Parchi, come pure altre categorie di aree protette, essendo state istituite per essere anche dei laboratori, dove comporre nuove e best practice, devono diventare con sempre maggior efficacia e efficienza, i luoghi privilegiati per sperimentare e confermare la bontà di paradigmi gestionali territoriali, fondati a partire dalle esigenze e conoscenze della geologia di ogni luogo.