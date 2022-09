I prossimi incontri locali della campagna elettorale di Fratelli d'Italia che si pone l'obiettivo di risollevare il paese

Cresce, di giorno in giorno, l’entusiasmo attorno al nostro partito. Raccogliamo quotidianamente nuove adesioni al partito da parte di persone che per la prima volta si avvicinano alla politica ed anche da parte di chi ha intenzione di rimettersi nuovamente in gioco apprezzando il progetto politico messo in campo dal nostro leader Giorgia Meloni e l’impegno dei nostri esponenti locali.

Fratelli d’Italia, anche a Fondi, si pone come punto di riferimento di ispirazione conservatrice per tutte quelle persone che si vedono rappresentate da un modo diverso di fare politica, dove al centro c’è il cittadino, grazie ad un programma chiaro e ad una visione del mondo definita.

Lealtà, coerenza e serietà sono le nostre parole d’ordine e porteremo avanti anche il nostro progetto di città. Con grande entusiasmo stiamo conducendo anche a Fondi la campagna elettorale che ci vede protagonisti e che, siamo sicuri, porterà la nostra leader ad essere la prima Presidente del Consiglio donna.

La scorsa domenica 11 settembre abbiamo organizzato un banchetto, in zona mercato domenicale, per parlare del nostro programma ed abbiamo percepito il grande interesse ed affetto che c’è nei confronti di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.

Il 15 settembre ci sarà la presentazione dei nostri candidati presso il Martino Club (lungo il litorale fondano), dove avremo modo di approfondire diversi aspetti del nostro programma grazie alla presenza del Senatore Calandrini, dell’On. Chiara Colosimo, della Dott.ssa Maurizia Barboni, dell'Avv. Sara Kelany e del vice coordinatore regionale Enrico Tiero.

Il 18 settembre, invece, saremo di nuovo con un gazebo in zona mercato domenicale, con tutti i militanti ed i dirigenti locali, sempre per parlare con tutti quelli che vorranno conoscere il nostro programma per l’Italia e per la nostra città. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi elettorali del nostro partito.

Anche a Fondi Siamo Pronti a risollevare l’Italia. Per il bene di Fondi, dell’Italia e dei suoi cittadini, vota Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni Premier.