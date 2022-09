Domenica 18 al via la V edizione della rassegna "Viaggio nell'Arte 2022. Tra Musica e Natura"

E’ giunta alla sua quinta edizione la Rassegna Viaggio Nell’Arte. Tra Musica e Natura, dedicata all’arch. Michele Venditti, già dipendente della Regione Lazio in servizio presso l’Ente Parco Regionale Naturale Monti e Lago di Fondi, scomparso prematuramente il 25 ottobre 2017.

La Rassegna nasce da un’idea di Laura Venditti, sorella di Michele, con l’obiettivo di unire l’arte - in particolar modo la musica - alla natura, promuovendo un turismo sostenibile del nostro territorio, un connubio che suo fratello amava in particolar modo e lo ha espresso in molte delle sue composizioni musicali e letterarie. La Rassegna è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Ginepro Art - nata per ricordare Michele e portare avanti molti dei suoi progetti - in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Naturale Monti e Lago di Fondi, il cui Presidente e Direttore fortemente ne sostengono la realizzazione. Quest’anno i tre appuntamenti vedranno esibirsi diversi artisti in concerti che si svolgeranno nei siti di Fondi gestiti dall’Ente Parco su citato. Nei primi due appuntamenti sarà tenuta una lezione dimostrativa di Tai Ji Quan, arte marziale intesa come ricerca del sé attraverso un movimento consapevole, a cura dell’ASD Savitri. L’ultimo appuntamento vedrà esibirsi i Campioni Italiani di Danza Sportiva Alessia Pecchia e Niccolò Cicchetti. Al termine di ogni concerto è previsto un momento di condivisione con una degustazione del territorio e vini Casale del Giglio.

Dunque gli appuntamenti: Domenica 18 settembre, Tenuta Sugarelle, concerto Gloria Labbadia, voce, Simone Salvatori, chitarra, Laura Venditti, saxofoni. Domenica 2 ottobre, Giardino Villa Cantarano, concerto Duo Kalamia. Domenica 30 ottobre, Palazzo Caetani, concerto South Zone Saxophone Quintet. Gli orari: ore 17.00 lezione di Tai Ji Quan; ore 18.00 Concerto.

Per partecipare è richiesta la prenotazione. Per tutte le altre informazioni tel. 3471710524 oppure 3477016353. La Rassegna è, inoltre, Patrocinata dal Comune di Fondi.