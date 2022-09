Il FONDIfilmFESTIVAL a Sperlonga per due serate con la sezione "Paesaggio Audiovisivo Pontino"

Dopo le serate di apertura a Itri, il XXI FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse prosegue presso l’Auditorium comunale di Sperlonga con la sezione Paesaggio Audiovisivo Pontino, con cui viene promossa la produzione audiovisiva sui nostri luoghi tramite la proiezione di documentari, cortometraggi e film con attinenza al territorio.

Il paesaggio pontino è stato e continua a essere meta prediletta di cinema e TV per la suggestiva bellezza dei suoi luoghi. Nell’edizione 2022 del FFF saranno proposti due classici, che guideranno gli spettatori alla scoperta (o alla riscoperta) di alcuni scorci del nostro territorio.

Come Minturno, di cui nel film “Totò terzo uomo” (1951, Mario Mattoli) sono stati immortalati il Castello Baronale Caracciolo-Carafa, le pacchiane in costumi tradizionali che passeggiano per le strade, il Palazzo Comunale – mentre per esigenze sceniche l’interno del municipio fu ricreato nel complesso alberghiero di proprietà della famiglia Celletti –, la chiesa di San Francesco e, nella zona di Marina di Minturno, un tratto del fiume Garigliano. Alcune scene furono girate durante la “Sagra delle Regne”, antica festa del grano. Le riprese proseguirono a Formia, con gli esterni girati al porticciolo romano e presso i locali del “Grande Albergo Miramare”. La pellicola racconta la storia di due fratelli gemelli: il primo, uomo austero, rigido, egoista, è il sindaco; il secondo, spregiudicato e leggero, si gode la vita. Nel paese si deve costruire un nuovo penitenziario; ma benché il consiglio comunale abbia approvato la spesa e i soldi siano pronti, il sindaco si rifiuta di versare l’importo pattuito al proprietario del terreno, che è suo fratello Paolo. La faccenda, alla quale è interessato tutto il paese, si trascinerebbe per un pezzo se non intervenisse un nuovo personaggio. Perché in realtà i gemelli non sono due, ma tre. Il terzo è Totò… Il film è in programma alle ore 21.00 di giovedì 22 settembre.

Sui rilievi del Monte d’Oro di Scauri e sulla caratteristica spiaggia dei Sassolini, Nino Manfredi ha ambientato la sequenza di uno stravagante tentativo di suicidio nel suo film autobiografico “Per grazia ricevuta” (1971), mentre l’inizio del film fu girato sulla spiaggia di Sabaudia presso Villa Volpi, trasformata per esigenze filmiche in un ospedale. E la vicenda ha inizio proprio quando un chirurgo viene chiamato in ospedale per operare d’urgenza un uomo che si trova in gravi condizioni in seguito a un tentato suicidio: Benedetto Parisi. La narrazione si intreccia con i primi anni di vita di Benedetto, ragazzino orfano, vivace e sfrontato, che vive in un paesino della Ciociaria… Alla pellicola furono attribuiti il premio per la miglior opera prima al XXIV Festival di Cannes, il David di Donatello speciale a Manfredi e il Nastro d’argento per il miglior soggetto e la migliore sceneggiatura. La proiezione avrà luogo alle ore 21.00 di venerdì 23 settembre.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno a Fondi nella Sala Carlo Lizzani dal 5 al 9 ottobre prossimi.

