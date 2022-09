Calcio a 5 femminile: Marika Colantuono è la nuova guida tecnica della Virtus

La guida tecnica della compagine rossoblù passa nelle mani della giovane allenatrice fondana Marika Colantuono. Scelta interna, dunque, per la società rossoblù, dopo il cambio di ruolo di Ercole, che si affida a Colantuono, fino a maggio scorso giocatrice virtussina. Una scelta partorita insieme da società e Colantuono, fresca di patentino federale, che ha accettato di affrontare questo nuovo ruolo, mettendosi a disposizione e gettando subito le basi di un lavoro fatto di serietà ed idee chiare.

Beronesi commenta così la scelta societaria “Dopo il cambio di ruolo di mister Ercole, che ringrazio ancora per il lavoro svolto in questi 6 anni in campo, ci siamo trovati ovviamente un po’ in difficoltà. Abbiamo cercato di capire prima di tutto cosa servisse alla squadra in questo momento e ci siamo resi conto che non bastava semplicemente un allenatore bravo, ma serviva una figura importante, capace tecnicamente e soprattutto in linea con la società e le ragazze. Dopo qualche contatto iniziale, il nostro pensiero è andato subito su Marika che, anche se alla sua prima esperienza da allenatrice, sapevamo sarebbe stata perfettamente in linea con ciò che si cercava. Inizialmente ne abbiamo chiacchierato ma sapevamo che il suo desiderio era quello di continuare a giocare, quindi non abbiamo voluto insistere più di tanto. Invece è stata proprio Marika a toglierci dall’empasse, con un gesto di rara responsabilità e serietà. Ci siamo seduti a tavolino ed insieme abbiamo messo a punto tutto ciò che serviva al progetto. Ad oggi siamo fieri ed orgogliosi di averla come nuova allenatrice, sicuri che nonostante la sua poca esperienza su una panchina, sarà una scommessa vincente che ci porterà insieme a toglierci belle soddisfazioni nei prossimi anni.”

Fa eco la nuova Mister “Inizio quest'anno un nuovo percorso con la Virtus: ricoprire il ruolo di allenatrice sarà, per me, una nuova sfida e sono contenta di intraprenderla proprio qui, tra le mura di casa. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, per i sacrifici fatti e il grande impegno dimostrato. Sono molto soddisfatta della scelta dello staff tecnico, con il quale ho iniziato a lavorare diligentemente e in grande sintonia. Le ragazze hanno sposato il progetto e stanno lavorando bene sin dal primo giorno di preparazione. Alle giocatrici e a noi tutti auguro una stagione sportiva ricca di soddisfazioni e di crescita.”

Da tutti i membri della Virtus Fondi, in bocca al lupo MARIKA!