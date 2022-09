Il 30 settembre l'evento "Cinema, autismo e territorio" nella Sala Lizzani

L’Associazione di Volontariato Al di là dell’Autismo ODV, in collaborazione con il Gruppo Asperger Lazio ODV e l'associazione culturale Not equal e il patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, promuove l’evento “Cinema, autismo e territorio” che conta due distinti appuntamenti:

10:00-13:30 una tappa dell’AS FILM FESTIVAL On The Road, attraverso una rassegna cinematografica di cortometraggi, destinata alle scuole secondarie di secondo grado;

15:30-18:30 un incontro culturale, dal titolo “Cinema e Autismo: tra rappresentazione sociale e realtà immaginaria”, con il Filosofo Enrico Valtellina, destinato a genitori, familiari, professionisti e figure professionali che si occupano di autismo o cittadini interessati all’argomento.

Siamo molto lieti – commentano gli organizzatori - di ospitare una tappa dell’Asperger Film Festival e di offrire al territorio pontino una esperienza di inclusione sociale.

Il cinema è tante cose – aggiunge Laura Imbimbo, del gruppo Asperger Lazio ODV - innanzitutto racconto con immagini parole e musiche. Un racconto che sfida le regole del tempo e dello spazio. Una fabbrica di sogni. Ma è anche un luogo fisico. Una sala buia in cui si condividono in silenzio emozioni personali. Al cinema si può essere soli o in compagnia. Alla fine della proiezione si può tornare a casa, farsi una passeggiata per pensare a ciò che si è visto, scambiarsi pareri sul film, decidere di prolungare l'incontro con un caffè e molto altro. Il cinema e la cultura uniscono le persone al di là di tutte le barriere. Il nostro proposito è che questo singolo evento diventi un appuntamento per tutti.

Il programma

Dalle ore 10:00 alle ore 13:30 circa

Saluti Istituzionali e apertura della giornata, Associazione Al di là dell’Autismo ODV

Intervento di Gruppo Asperger Lazio ODV

Intervista e introduzione alla proiezione, staff AS Film Festival

Visione dei cortometraggi: il cinema breve per parlare di autismo, cinema sociale, punti di vista e animazione.

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Apertura dell’incontro, Al di là dell’Autismo ODV

“Cinema e Autismo: tra rappresentazione sociale e realtà immaginaria”, Enrico Valtellina

“Cinema e Autismo”, Laura Imbimbo, Gruppo Asperger Lazio ODV

Il progetto

ASFF On The Road è una rassegna cinematografica itinerante finalizzata a rendere accessibile l'archivio audiovisivo dell'Asperger Film Festival ad un pubblico più ampio e a favorire l'incontro e la collaborazione attiva tra lo staff del festival ed altre persone con Autismo che vogliono servirsi del cinema per raccontarsi e raccontare la condizione.

La rassegna raccoglie cortometraggi e lungometraggi delle edizioni passate arricchendosi, di volta in volta, di nuovi contenuti proposti dalle varie realtà locali che ospitano l'iniziativa. Quindi, ASFF On The Road non è solo proiezioni di film sull'autismo, ma anche dibattiti, incontri, seminari, approfondimenti. Dal 2016 ASFF On The Road ha fatto tappa nel Lazio: a Viterbo, Marino, Aprilia, Latina e Sabaudia, Tolfa, Anzio e Cerveteri; sul territorio nazionale a: Milano, Verona Rovereto e Trento, Perugia, Torino.

Gli obiettivi

Contribuire a diffondere una cultura dell'autismo e una corretta informazione.

Promuovere la cultura cinematografica, favorire la visione collettiva in contesti privi di sale cinematografiche

Favorire l'aggregazione, l'inclusione sociale, la formazione e l'educazione non formale di giovani adulti nella condizione autistica e non solo.

L’associazione Al di là dell’autismo ODV

AL DI LA’ DELL’AUTISMO ODV è nata a Fondi (LT) nell’Agosto 2016, per la promozione dei diritti delle persone con Autismo e per favorire lo sviluppo del più alto grado di autonomia in tutti gli ambiti della vita. Promuove progetti di educazione e inclusione a loro rivolti, in collaborazione con altre associazioni e con enti e realtà del territorio pontino.

In particolare: ha lavorato su progetti di PEER Education nelle scuole medie e superiori; ha realizzato progetti di inclusione sociale in contesti di vita naturali destinati a bambini, adolescenti e giovani adulti con autismo e i loro pari; ha realizzato progetti rivolti a genitori, operatori, insegnanti sulle strategie di base per l’insegnamento di autonomie, gestione delle emozioni e dei comportamenti.

L’Associazione Not Equal

NOT EQUAL è un'associazione culturale fondata nel 2008 che organizza attività laboratoriali fondate sull'uso del cinema come strumento di educazione non formale, di aggregazione ed inclusione sociale per giovani nella condizione autistica. Dal 2013 NOT EQUAL organizza, in collaborazione con MAXXI, As Film Festival, il primo festival internazionale del cortometraggio curato con la partecipazione attive di persone nello Spettro Autistico, per il quale ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Nel 2017 nell'ambito del Piano Nazionale Cinema nelle scuole del MIUR, con il progetto AS Film Festival School, ha avviato un progetto di alfabetizzazione cinematografica con scuole medie e superiori della regione Lazio. Nel 2021 è tra i vincitori del bando Vitamina G con il progetto Lazio autism friendly, obiettivo documentare le iniziative culturali e sociali pensate da e per le persone con autismo anche attraverso una mappatura di luoghi, spazi, eventi, manifestazioni, percorsi, contesti autism-friendly.

Il gruppo asperger Lazio Odv

GRUPPO ASPERGER LAZIO ODV è nata a Roma nel 2013, dopo aver operato nel Lazio dal 2005 su mandato dell’associazione nazionale, Gruppo Asperger ONLUS (nazionale). Promuove e sostiene attività socio educative, ludiche e sportive, di educazione al lavoro, all’affettività, alla sessualità.

Collabora con i Centri Specialistici ed Universitari, con Istituti di Ricerca e con le realtà territoriali (ASL, Scuole, Municipi ecc). Coopera attivamente con analoghe organizzazioni no profit, apportando il nostro specifico contributo per migliorare la qualità di vita di tutte le persone con Autismo e per individuare percorsi educativi e di vita che ne valorizzino le potenzialità.

Enrico Valtellina

ENRICO VALTELLINA Filosofo esperto in Disability Studies – con particolare attenzione per le disabilità relazionali e Critical Autism Studies – e di storia della psichiatria. Collabora con la cattedra di Psicologia dinamica presso l’Università di Bergamo. Ha curato numerose pubblicazioni sull’Autismo. L’ultima nel 2020 “L’Autismo Oltre lo Sguardo Medico”, Trento, Erickson.