Inizia con la sezione "Cinema &/è Scuola" la giornata del 6 ottobre del XXI FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d'Ulisse

La giornata di giovedì 6 ottobre del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse 2022, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis, si inaugura con la sezione “Cinema &/è Scuola”, pensata per avvicinare le giovani generazioni a una fruizione consapevole del linguaggio della Settima Arte e per arricchire l’offerta formativa sul cinema nel mondo scolastico.

L’appuntamento è alle ore 10.00, quando gli studenti degli Istituti Superiori di Fondi saranno introdotti alla proiezione de “Il sorpasso” (1962), proposto in occasione della ricorrenza dei 60 anni dell’uscita del capolavoro di Dino Risi nelle sale e del centenario della nascita di Vittorio Gassman, coprotagonista del film con Jean-Louis Trintignant.

Alle ore 18.00 prosegue la rassegna retrospettiva “Il cinema di Leonardo Di Costanzo” con la proiezione de “L’intervallo” (2012), film presentato alla 69ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del David di Donatello per il miglior regista esordiente, del Ciak d’oro per il miglior film e la migliore opera prima e del Gran Premio della stampa estera ai Globi d’oro 2013. La critica italiana ha lodato il film per lo straordinario ritmo e la sceneggiatura tesissima.

L’appuntamento serale – alle ore 20.30 – è con Marco Omizzolo, che introdurrà la proiezione di “The Harvest” (2017, Andrea Paco Marini), docu-musical che racconta la vita della comunità Sikh dell’Agro Pontino vittima di caporalato. Il sociologo nativo di Sezze – autore di numerosi libri e saggi scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali – ha vissuto per un anno e mezzo nella comunità indiana dell’Agro Pontino con una esperienza di immersione totale, infiltrandosi in varie squadre di braccianti indiani reclutato da caporali indiani e padroni, e ha seguito per mesi un trafficante di esseri umani indiano in Punjab, indagando modalità e interessi a fondamento del sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo che caratterizza parte di questo flusso migratorio.

Tutti gli incontri e le proiezioni si svolgono nella Sala Lizzani del Complesso di San Domenico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il programma completo del festival è scaricabile dal sito www.assodesantis.it.