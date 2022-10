Fratelli d'Italia presenta un'interpellanza in consiglio sulla viabilità di ponte Selce

Fratelli d'Italia di Fondi torna ad occuparsi della tematica della viabilità di Ponte Selce. Infatti già in passato il capogruppo di Fratelli d'Italia di Fondi, Avv. Stefano Marcucci ha interrogato l'amministrazione comunale sullo stato dell'opera. Le critiche riguardavano varie tematiche, tra cui la viabilità, i tempi della sperimentazione dell'opera, il costo eccessivo dei new jersey prima presi con contratto di nolo, e in seguito acquistati, nonostante fossero ormai usurati dal tempo, situazione che a parere del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia rappresentava uno sperpero di denaro pubblico.

Finalmente dopo 3 anni di sperimentazione sono iniziati i tanto desiderati lavori del sito, ma le problematiche non si sono fatte attendere. Per tale motivo durante il consiglio comunale tenutosi in data 27 settembre 2022, il capogruppo Marcucci ha presentato una nuova interpellanza volta a chiedere chiarimenti specifici sulle varie criticità che riguardano il progetto in essere.

Infatti lo svincolo così come progettato, non ha la funzionalità di scorrimento e sicurezza del traffico che dovrebbe avere. Nello specifico le critiche riguardano:

- Nella rotazione lato verso Terracina, sono stati realizzati dei muri di recinzione, proprio a ridosso della carreggiata esterna. Mentre, a mio parere, quello spazio andava liberato per il deflusso del traffico in casi eccezionali, quali incidenti stradali, in modo da migliorare la sicurezza dello svincolo;

- E’ stato realizzato un accesso carrabile, in direzione MOF Sperlonga, proprio in pieno svincolo, dove la larghezza della carreggiata è solamente di ml 4.50. Mentre le due carreggiate, nel senso di marcia MOF Sperlonga sono solamente di ml 3.75. Molto strette per cui il passaggio di un TIR invade l’altra corsia. Nella progettazione definitiva è stato previsto il passaggio dei TIR su questo svincolo ?

- L’altra sistemazione con l’incrocio di via Fosselle Sant’Antonio – Via Acquachiara è stata realizzata non tenendo conto dell’ingorgo di mezzi che sistematicamente si viene a creare soprattutto nelle ore di punta. La curva dello svincolo è stata realizzata proprio in confluenza con il traffico veicolare di via Fosselle di Sant’Antonio. Infatti nella viabilità precedente erano presenti due svincoli verso sinistra in modo da decongestionare il traffico, ora invece è stato accorpato in uno. Inoltre per permettere ai veicoli in direzione Fondi centro, per dirigersi nella direzione Lenola, devono per forza salire il marciapiede esistente, altrimenti non riescono ad immettersi nella curva dello svincolo.

- Non sono stati previsti i passaggi per i pedoni e i ciclisti, che dovevano essere utenti privilegiati.

- Nel periodo di picco del traffico, si viene a creare un ingorgo per tutta la città, specialmente la mattina. Si doveva prevedere anche la regolarizzazione del traffico di via San Magno, magari anche con una rotonda provvisoria, per permettere al traffico proveniente da via San Magno, di veicolare sulla via Mola Santa Maria e non appesantire la viabilità. Con il sistema realizzato, addirittura e’ stata stretta la carreggiata, con la conseguente difficoltà di chi deve andare nella corsia per dirigersi verso l’ospedale e via San Magno.

- Il conto economico prevede una spesa di € 588.100/00 per dei lavori di straordinaria manutenzione, ciò sembra un’enormità.

- E’ stato dato il parere di congruità dall’Ufficio Tecnico?

- Sono state effettuate delle ricerche nel settore per la migliore offerta, per la realizzazione dell’opera?

- Sono stati dati tutti i pareri urbanistici, dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, dell’Autorità di controllo del Ministero dei Lavori Pubblici per la sicurezza stradale?

ll capogruppo Avv. Stefano Marcucci: ”Fratelli d'Italia Fondi torna ad occuparsi della viabilità di Ponte Selce, viste le enormi criticità che riguardano il progetto definitivo. L'amministrazione comunale aveva giustificato i lunghi tempi di sperimentazione dell'opera, in quanto bisognava accertarsi della idoneità della viabilità così realizzata e dare modo ai cittadini di metabolizzare tale cambiamento. É assurdo, a mio parere, che dopo ben 3 anni di sperimentazione, di fatto, nella realizzazione del progetto definitivo la viabilità è stata stravolta, creando ulteriori disagi agli utenti. La viabilità precedente era più funzionale di quella realizzata attualmente. Spero che questa amministrazione possa provvedere al più presto. I cittadini fondani, ancora attendono un ingresso degno della nostra meravigliosa città”.



Il Capogruppo di FDI

Avv. Stefano Enea Guido Marcucci