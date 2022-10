Brahms e Mahler: a Palazzo Caetani tornano i concerti dell’Accademia degli Sfaccendati

Secondo appuntamento con “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” nella prestigiosa location di Palazzo Caetani a Fondi.

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre, alle ore 19:00, con il violinista Giulio Rovighi insieme ad un gruppo di giovani talentuosi strumentisti, Giulia Cellacchi (violino), Matteo Mizera (viola), Eleonora Testa (violoncello) e Giulia Loperfido (pianoforte), che proporranno un capolavoro del repertorio cameristico, il Quintetto con pianoforte op.34 di Brahms, ma anche una composizione giovanile di Gustav Mahler, un Tempo di Quartetto con pianoforte composto come saggio al Conservatorio di Vienna nel cui archivio è stato ritrovato.

Il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi op.34, terminato nel 1865, costituisce il momento della conquista della piena maturità da parte di Brahms, l'opera in cui tutti i contrastanti aspetti della sua arte raggiungono piena espressione e completo equilibrio: dunque uno dei suoi massimi capolavori, non soltanto nel settore della musica da camera. Tredici anni dopo nel Quartettsatz di Mahler è palese l’influenza brahmsiana ma il giovane compositore mostra già uno stile originale che coniuga architetture classico-viennesi e materia linguistica romantico-wagneriana.

Il concerto è organizzato dalla COOP ART di Roma col sostegno del Ministero della Cultura, con la collaborazione del Fondi Music Festival e il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Info e prenotazioni: 3331375561 – 069398003.