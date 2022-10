Domenica 30 ottobre concerto finale a Palazzo Caetani della rassegna dedicata a Michele Venditti

Domenica 30 ottobre ultimo appuntamento della Rassegna Viaggio nell’arte 2022. Tra Musica e Natura dedicata all'architetto fondano Michele Venditti prematuramente scomparso nel 2017.

Dipendente della Regione Lazio in servizio presso l'Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Michele aveva la passione per l'arte, soprattutto la Musica e per la Natura. Dopo il grande successo del primo e del secondo appuntamento, l'ultimo si svolgerà nella Sala Grande del Palazzo Caetani di Fondi, dove alle ore 18.00 si terrà il concerto del South Zone Saxophone Quartet che eccezionalmente diventerà Quintet grazie alla partecipazione straordinaria del percussionista Giuseppe Salvagni, che insieme eseguiranno musiche di Venditti, Lochu, Battiato, etc. Special Guest della serata i ballerini due volte Campioni Italiani 2022 di Danza Sportiva Alessia Pecchia, fondana, e Niccolò Cicchetti, romano. Per l’evento è previsto il contributo associativo di 10 euro. Gratis under 18. Alla fine del concerto ci sarà un momento conviviale con degustazione di prodotti del territorio e vino Casale del Giglio.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3471710524 oppure 3477016353. Si raccomanda di arrivare con almeno dieci minuti di anticipo, per lo svolgimento delle pratiche

burocratiche. L’ingresso sarà dal cortile del Palazzo Caetani. La Rassegna è patrocinata dall'Ente Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Comune di Fondi