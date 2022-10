Per Fratelli d'Italia la cittÃ  Ã¨ diventata peggio del Far West

Dispiace constatare come l' amministrazione Maschietto minimizzi i gravi atti vandalici che continuano a verificarsi nella nostra città. Questa la nota della portavoce comunale di FDI di Fondi, Sonia Federici.

Ci siamo già interessati in passato del grave problema sicurezza, che da diverso tempo affligge la nostra città, soprattutto le nostre periferie, dove dobbiamo constatare nostro malgrado un grave e inesorabile degrado.

Gli episodi di vandalismo, sono molteplici, dalla stazione ferroviaria allo scempio nelle scuole fino alle devastazioni delle vetrine nelle attività commerciali in pieno centro.

Questi episodi continuano a verificarsi e apprendiamo, purtroppo, che la situazione sta peggiorando, come ad esempio le barbarie verificatesi nella zona della Madonna degli Angeli, in prossimità dei fine settimana.

Molti sono i residenti che lamentano la presenza di ragazzi ubriachi e di schiamazzi notturni ed alle prime ore dell'alba, soprattutto in prossimità di locali dove, nei fine settimana, ci si diverte, magari alzando un po il gomito, in virtù del fatto che mancano del tutto i controlli notturni. Noi di FDI davanti al degrado che sta turbando la nostra cittadina, non gireremo la testa altrove, ma chiederemo di affrontare il problema con tutti i mezzi possibili.

Provvederò - riferisce la Federici - a chiedere al Sindaco Maschietto di convocare un incontro con una delegazione di FDI, unitamente ai due consiglieri comunali, Stefano Marcucci e Luigi Vocella, per chiedere di porre in essere degli interventi immediati per la maggiore sicurezza e controlli in Città. Inoltre chiederemo che si occupi di incaricare gli organi di competenza per accertarsi che tutte le attività notturne e danzanti del territorio abbiano i permessi per poter esercitare la professione, come la somministrare di alcolici, e di accertarsi che non ci siano minori coinvolti. Per il partito locale l' escalation di questi atti criminosi va arginata e solleciteremo il necessario intervento affinché il paese ritorni ad essere vivibile.