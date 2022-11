Sabato 12 Trekking sulla via Appia Antica tra storia, folklore e leggende

L'Associazione Pro Loco Fondi Aps, in collaborazione con l’Associazione Il Drappo Dell'assunta e con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale dei Monti Aurunci ha organizzato per sabato 12 novembre 2022 l'evento: "LA FONDI CHE NON TI ASPETTI - TREKKING SULLA VIA APPIA ANTICA TRA STORIA, FOLKLORE E LEGGENDE”.

Lo scopo è quello di promuovere e valorizzare il territorio, attraversato dalla Via Appia Antica, e di favorire il turismo e lo svolgimento di attività ricreative all’interno dell’area parco.

Questo il programma di sabato 12 novembre 2022:

- Ore 10,00: raduno presso il Parcheggio dell’Appia Antica lato Fondi in zona Epitaffio in località Sant’Andrea;

- Ore 10,15: partenza del cammino in direzione Itri;

- Durante il percorso Mario Tiberia di Un Viaggio Nell'arte E Nel Mistero, Stefania Di Benedetto di Misteri Pontini fin sui Monti Aurunci, Ausoni e Lepini e Annaluce Liburdi, guideranno i partecipanti attraverso l’antico tracciato illustrando le bellezze storico naturalistiche, l’architettura del luogo e narrando leggende legate all’aspetto più folkloristico e misterioso del territorio;

- Ore 13,00: momento conviviale con prodotti tipici del territorio km 0;

- Durante tutta la durata della manifestazione si terrà una esposizione e un'estemporanea di pittura nel corso della quale verranno realizzate tele con luoghi e personaggi rappresentativi del territorio.

Da evidenziare che la "Regina Viarum" è stata candidata per essere inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità.

Questo Trekking tra natura e cultura, rientra tra le iniziative d’Autunno nei Parchi del Lazio 2022 #viviparchidelazio nelle aree protette della nostra regione.

Evento a partecipazione libera e gratuita. I partecipanti raggiungeranno i luoghi con i propri mezzi.

Per info. E-mail: info@prolocofondi.it - Tel. 3297764644 (anche WhatsApp)