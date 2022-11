Domenica mattina 13 novembre appuntamento al Gazebo di Fondi Vera in Piazza Mons. Mario Forte

Tra i principali obiettivi del nostro Movimento di Partecipazione Politica c’è senza alcun dubbio la volontà di coinvolgere la Comunità locale, ogni Cittadino, e fare in modo che crescano e l’interesse per la vita politico-amministrativa locale e la consapevolezza che sia possibile fare di Fondi una Città migliore.

Non abbiamo mai smesso di farlo. La nostra Sede di Via Roma 64 è aperta al pubblico praticamente tutti i giorni, non ci siamo mai sottratti al confronto con elettori, simpatizzanti e concittadini. Ed è tempo di tornare a farlo nelle piazze, dal centro alle periferie - dichiara il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.