Nel pomeriggio assemblea pubblica del PD Fondi con ospite il deputato Matteo Orfini

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 novembre, il Partito Democratico di Fondi terrà un’assemblea pubblica presso l’Hotel del Conte. L’appuntamento è alle ore 18:30 e sarà l’occasione per discutere, anche a livello locale, che direzione si vuole dare alla compagine democratica.

L’invito è rivolto a tutti, iscritti e non, - dichiara il segretario del circolo dem Andrea Rega - un Partito Democratico presente e attivo non è solo una grande occasione per il centrosinistra, ma per tutto il territorio. In questo momento storico, è il concetto stesso di politica ad essere messo in discussione. Dopo le elezioni del 25 settembre, il responso dell’elettorato è chiaro: ha vinto il partito dell’astensionismo, bisogna trovare nuove strategie per arrivare alle persone oltre i proclami e gli slogan. Il Partito Democratico deve trovare la propria identità: queste sono occasioni importanti per ricucire la distanza con l’elettorato.