Giornata dellâ€™Albero: il Parco dei Monti Aurunci dona 40 alberi alla cittÃ 

Mentre negli istituti scolastici di ogni ordine e grado si imparano filastrocche, si ripassano i processi della fotosintesi clorofilliana e si studiano i benefici sull’ambiente dei giganti verdi, il Comune di Fondi lavora all’organizzazione di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: la Giornata Nazionale dell’Albero. La ricorrenza, che si celebra il 21 novembre in tutta Italia, sarà festeggiata con un piccolo ma significativo evento in programma lunedì a partire dalle 9:00 nel grande parcheggio di via Mola di Santa Maria.

Appena un’ora dopo il suono della prima campanella sarà infatti piantumato un falso pepe, donato alla città da un vivaio locale. Si tratta di un esemplare particolarmente scenografico sia in estate, quando si adorna di fiori bianchi, che in autunno quando la chioma si impreziosisce di bacche rosse.

Protagonisti della mattinata saranno gli studenti del vicino istituto comprensivo che si preparano da settimane al lieto evento.

Un gesto simbolico ma non certamente unico: nell’arco della stessa giornata saranno infatti piantati altri 40 lecci donati alla Città di Fondi dal Parco naturale regionale dei Monti Aurunci. Le celebrazioni proseguiranno mercoledì 23 novembre con un importante e interessante convegno in programma alla stessa ora a Palazzo Caetani.