Prolungamento orario del mercato settimanale in vista delle festivitÃ  natalizie

Dopo il successo dello scorso anno, torna il mercato con orario prolungato promosso in vista delle festività natalizie.

In data domenica 11 e domenica 18 dicembre, come da richiesta pervenuta dall’Associazione Nazionale Ambulanti e come disposto con apposita ordinanza sindacale, le attività mercatali in via Mola di Santa Maria si svolgeranno per l’intera giornata dalle 7:00 alle ore 20.00.

Per consentire ai commercianti che vorranno lasciare il piazzale al consueto orario, è prevista un’interruzione dalle ore 14:00 alle ore 15:00.