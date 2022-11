“La scuola incontra i sapori del territorio”: il progetto dell’Associazione Decant

Non solo matematica, storia e grammatica, ma anche educazione alimentare, sapori locali e prodotti tipici: nuove materie di studio per gli studenti di Fondi grazie ad un interessante progetto ideato dall’Associazione Decant. L’iniziativa, denominata “La scuola incontra i sapori del territorio”, gode del patrocinio del Comune di Fondi e sta coinvolgendo, con grande compartecipazione ed entusiasmo, gli studenti della quinta elementare e della prima media.

Nei giorni scorsi gli alunni dell’istituto Garibaldi, per esempio, hanno avuto la possibilità di seguire le prime due tappe di un coinvolgente percorso iniziato con un momento di aula gestito da un esperto della Coldiretti e proseguito con una visita in frantoio. Uno studio sul campo, come si suol dire, condotto presso l’Azienda Agricola Iannotta Lucia dove è stato illustrato il processo di produzione dell'olio EVO: dalla raccolta, all'imbottigliamento, passando per la molitura. In frantoio i ragazzi hanno anche avuto modo di degustare l'olio appena franto e di apprezzarne sapore e sentori. Il tutto grazie alla sapiente guida di Lucia Iannotta che ha fatto preparare anche una salutare merenda a base olio EVO.

In attesa uno degli appuntamenti più attesi della programmazione annuale dell’Associazione Decant, l’evento Brunello a Palazzo, il progetto “La scuola incontra i sapori del territorio” prosegue con altre esperienze in altri istituti.