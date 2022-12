Evento Cinematografico per la visione dell'episodio natalizio della serie TV "The Chosen"

The Chosen, la nuovissima Serie TV che ripercorre la vita di Gesù e che ha riscosso un successo mondiale nel panorama cristiano e secolare, arriva ufficialmente sul Grande Schermo a Fondi.

La Comunità Cristiana “Chiesa di Fondi”, in collaborazione con The Chosen Italia, lancia questo nuovo evento aperto a tutta la città; Martedì 20 Dicembre 2022, alle Ore 21:00, all’interno della Sala Carlo Lizzani (c/o Complesso San Domenico) infatti, sarà proiettato l’episodio natalizio “The Shepherd” che darà il via ad una serie di appuntamenti che si susseguiranno a breve.

È volontà della nostra Chiesa – ci spiegano gli organizzatori Fondani – permettere a quante più persone possibili, di assistere non solo ad uno spettacolo cinematografico, ma di riflettere ed emozionarsi a contatto diretto con un Gesù amorevole, alla mano e molto vicino all’uomo, come è ben rappresentato nei Vangeli e in questa serie TV.

La partecipazione all’evento è del tutto Gratuita, ma sarà necessario registrarsi, fino ad esaurimento posti. È possibile farlo comunicando il proprio nominativo direttamente su Whatsapp al 3270108238.

“Siete pronti a cambiare completamente la vostra visione di Gesù?”