Venerdì 9 dicembre conferenza stampa sul film "Don’t Forget" con la presenza del regista Marcucci

Si terrà il prossimo venerdì 9 dicembre, alle ore 11:30, presso l’aula consiliare del Comune di Fondi, al piano terra del Municipio, una conferenza stampa di presentazione del docufilm “Don’t Forget”, girato nell’estate 2021 nel Basso Lazio e nel territorio della Piana di Fondi e in questi giorni nelle sale cinematografiche.

La pellicola sarà proiettata in data 22 dicembre presso la Sala Lizzani, nel Complesso di San Domenico, grazie al supporto e alla collaborazione del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Le prime proiezioni saranno dedicate ai ragazzi delle scuole superiori della città mentre l’ultima, in programma alle 20:00, sarà aperta al pubblico (fino ad esaurimento dei 77 posti in sala). Il docufilm contribuisce al recupero della memoria delle vittime della strage del 7 aprile 1944 avvenuta a Terracina e ricostruisce le uccisioni perpetrate da cellule naziste in fuga da Cassino e attive nei giorni a seguire sul territorio pontino.

Sia alla conferenza stampa che alle proiezioni sarà possibile dialogare con il regista Ovidio Marcucci e con alcuni attori.