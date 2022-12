Per la scuderia Max Racing il finale del 2022 è alla 14^ edizione del “Ronde Città di Sperlonga"

L’appuntamento per l’ultimo “start” della stagione 2022 è alle porte: sabato 10 dicembre si corre il 14° Ronde “Città di Sperlonga”, organizzato dalla World Company srl con la consueta formula accattivante creata per chiudere in bellezza un intenso anno di motorsport.

La presenza della Scuderia Max Racing è immancabile ed al via della cerimonia di partenza, fissata alle ore 19.15 di venerdì 9 dicembre da piazza Fontana a Sperlonga (LT), è pronto a schierarsi il presidente Massimiliano Centonze, coadiuvato alle note della sua Suzuki Swift 1600 Racing Start dal romano Nazzareno Rosa.

Sarà impegnato al volante di una Citroen C2 di gruppo A l’avellinese Marco Elia navigato dal salentino di Ruffano Matteo Bello. Il terzo partecipante - come è ormai tradizione per la scuderia biancoarancio- ha guadagnato “di diritto” l’accesso alla competizione laziale grazie al “bonus rally” che viene assegnato ogni anno al miglior pilota del Campionato interno Max Racing omaggiando il noleggio della vettura: si tratta del brindisino Gabriele Bruno che sarà affiancato dal leccese Giacomo Della Monaca a bordo di una Citroen Saxo 1600 Racing Start Plus.

Il programma della gara, diretta da Claudio D’Apote, si svolgerà sabato 10 dicembre con le quattro ripetizioni della Prova Speciale “La Magliana”, di 9.9 km., ed i passaggi della prima vettura fissati alle ore 8:11, 11:31, 14:51 e 18:11. L’arrivo, in piazza Fontana a Sperlonga (LT), è previsto alle ore 19.30.