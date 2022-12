Il mercato settimanale con orario prolungato riscuote un ottimo successo

L’ANA-UGL esprime grande soddisfazione per il successo del MERCATO STRAORDINARIO con orario prolungato svoltosi ieri a Fondi, presso l’area del mercato settimanale di Via Mola S. Maria.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche in una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento che si alternava ad improvvisi acquazzoni molte centinaia di persone, residenti e non a Fondi, hanno approfittato dell’occasione dell’orario prolungato per recarsi al mercato anche nelle ore pomeridiane e serali.

Poi, al calare del buio, le lampade degli ambulanti che gli ambulanti avevano sistemato in ogni bancarella ha illuminato il mercato facendolo diventare come una piccola fiera. Tra i colori ed il vociare delle persone, tanti hanno approfittato per fare gli acquisti in vista delle festività o per approvvigionarsi per la settimana.

L’esperimento del mercato con orario prolungato si ripeterà anche domenica prossima, 18 dicembre, fino alle ore 20 ed ANA-UGL si augura che l’Amministrazione Comunale accolga la richiesta di istituirlo come appuntamento fisso almeno una volta al mese, in alcuni periodi dell’anno.

ANA-UGL ringrazia innanzitutto gli operatori ambulanti che hanno creduto in questa iniziativa, unica nella Provincia di Latina, e ringrazia inoltre il Sindaco, l’Assessore alle Attività Produttive, il Comando di Polizia Municipale e tutti gli addetti alla pulizia che hanno condiviso e consentito la realizzazione del mercato straordinario.