Ciak, si ascolta: la città dà il benvenuto al nuovo anno con un prestigioso concerto

Torna a Fondi il tradizionale Concerto di Capodanno. La manifestazione, che darà un prestigioso benvenuto musicale al 2023, è tra le più longeve della città: è infatti giunta alla sua XVIII edizione.

Nell’ampia location dell’auditorium comunale “Sergio Preti” si esibiranno Desire Capaldo (voce), Leone Keith Tuccinardi (pianoforte), Andrea Tassini (tromba), la Corale polifonica “Discantus Ensemble” e la SoundTrack Ensemble. Coro e orchestra saranno diretti rispettivamente dai Maestri Paolo Soscia e Gabriele Pezone. Il concerto, intitolato "Ciak, si ascolta", propone il programma dedicato al grande cinema d'autore dopo i successi della scorsa estate in diverse regioni italiane. A introdurre i brani sarà lo storico del cinema Marco Grossi.

L’appuntamento con il Concerto di Capodanno è per domenica primo gennaio 2023 alle ore 18:00 e alle ore 21:00. Ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento posti.

L’evento, che rientra nel programma del Fondi Music Festival, è promosso dall’Associazione "Sergej Rachmaninov", in collaborazione con l'Associazione Fondi Turismo, con l'Associazione musicale "Ferruccio Busoni" e con la Casa della Cultura, gode del patrocinio del Comune di Fondi e del contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea.

Grandi artisti insieme per un concerto che incanterà il pubblico e siamo sicuri sarà di buon auspicio per l’anno nuovo – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – un grande ringraziamento va a tutti gli artisti partecipanti, talenti della città le cui performance non mancano mai di emozionare il folto pubblico. L’invito alla cittadinanza, naturalmente, è a partecipare numerosa a questo concerto che ripercorre i più famosi brani del grande schermo.