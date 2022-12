La luce della speranza al San Giovanni di Dio grazie al gruppo scout Fondi2

Nella Basilica della natività a Betlemme c'è una lampada che arde 24 ore su 24. Da quella lampada, su iniziativa degli Scout, la luce viene diffusa nel mondo intero. In Italia arriva con il treno e il nostro gruppo Scout Fondi2 l'ha ricevuta in dono alla stazione di Formia.

Come ogni tesoro donato da Dio si moltiplica solo donandolo. Lo scopo di questa luce è di illuminare i luoghi bui e le persone che hanno bisogno di tanta speranza. In questo periodo in cui si rischia di tingere tutto di grigio la luce ha lo scopo di riportare il colore. Per questo motivo ieri mattina con una rappresentanza del gruppo Scout, insieme al nostro Assistente don Antonio, siamo andati presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" a Fondi e abbiamo consegnato la luce nei vari reparti, alle persone ricoverate, ai volontari dell'AVO, al personale di sorveglianza, ai medici e agli infermieri. grazie di Cuore al direttore sanitario Dott. Fabrizio Turchetta e alla responsabile della segreteria della direzione Signora Paola Izzi che ci hanno accompagnati per tutto il percorso.

Abbiamo concluso la nostra visita presso la Cappella dove abbiamo lasciato una luce sull'altare. Tanti sorrisi, tante mani strette, tanto bisogno di speranza. Che la luce di Cristo possa illuminare i luoghi più bui dei nostri cuori.