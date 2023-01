Il comitato di Azione sostiene Luigi Parisella per le elezioni regionali

Fondi in Azione sosterrà convinta il proprio concittadino Luigi Parisella nella corsa elettorale a consigliere della Regione Lazio. La scelta di Luigi Parisella è coerente con la nostra volontà di offrire al territorio un approccio diverso, pragmatico, non legato a logiche di convenienza o strategia politica, che prediliga perciò contenuti e partecipazione. La candidatura di Luigi Parisella è una candidatura per i cittadini, non un gioco di spartizione di poteri e poltrone.

Il viaggio per le elezioni regionali parte da qui, da un incontro, da convinzioni ed idee condivise, da storie diverse che si intrecciano e nella diversità trovano forza e ricchezza; da una scelta reciproca, libera, che supera le vecchie logiche di schieramenti imbalsamati, di bandierine senza contenuti, che supera il concetto di destra e la sinistra utile spesso solo a dare un senso a delle casacche vuote. I cittadini, il territorio, il bene comune prima di tutto. Azione è questo.

Lo stile, i temi e le proposte condivise del programma di Azione troveranno un valido e tenace portavoce in Consiglio Regionale. In un momento così difficile, dopo anni di assenza di rappresentanti locali attivi, torneranno ad essere centrali le problematiche e le criticità relative a settori come l’agricoltura, il commercio all’ingrosso od al dettaglio, l’artigianato, il turismo, i trasporti, la sanità, le infrastrutture.

In Fondi in Azione siamo convinti che le idee camminino sulle gambe degli uomini. Quando si parla di amministratori e rappresentanti, ai personalismi ed alle simpatie personali, alle amicizie preferiamo la competenza, la capacità di gestire e la carica umana, intesa come empatia, disponibilità all’ascolto dell’altro, forza personale nell’affrontare sfide e problemi senza mai arrendersi; quando pensiamo al futuro nostro e delle prossime generazioni aspiriamo al meglio, senza compromessi per la nostra comunità. Da qui la scelta di Luigi Parisella e proprio per questo che ribadiamo che Luigi, dopo decenni di assenza di reali rappresentanti regionali sul territorio, è oggi la persona giusta da mandare in Regione a rappresentare tutti noi.

Luigi conosce ed ha a cuore SUL SERIO il territorio e porterà in dote a tutti i cittadini del suo collegio la sua enorme esperienza come amministratore Comunale e Provinciale. Luigi in Regione saprà dare risposte e voce a temi a noi cari legati alle criticità di settori come l’agricoltura, il commercio all’ingrosso od al dettaglio, l’artigianato, il turismo, i trasporti, la sanità, le infrastrutture. Chi conosce Luigi sa che con la sua caparbietà e la sua innata capacità di ascolto sarà sicuramente la nostra voce in Regione e sa che non si limiterà a sedere su uno scranno della Pisana, ma continuerà a vivere, respirare, lottare per il territorio.