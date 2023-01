Sabato 21 il convegno conclusivo del progetto “Giardino Montessori - Contrasto alla fragilità sociale nel Distretto LT4”

A Fondi c'è un giardino dove si coltivano e costruiscono occasioni di benessere per la popolazione più fragile, uno spazio che si prende cura delle persone affette da demenza o Alzheimer e delle loro famiglie. Si chiama “Giardino Montessori” ed è nato nel corso del 2022 da un'idea del Comprensorio ANCeSCAO Pontino.

È evidente quanto sia urgente per le famiglie con anziani fragili avere dei supporti significativi per la gestione della malattia nella sua globalità e punti di riferimento alternativi alle strutture presenti nel Distretto LT4 di Latina, non sempre presenti sul territorio per soddisfare i bisogni di tutti i comuni del distretto - spiega Giuseppe Pascale, Presidente di ANCeSCAO Pontino.