Ottima risposta dei giovani alla presentazione del nuovo bando di Servizio Civile

L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha presentato, nella mattinata di giovedì 19 gennaio, la buona scelta per i giovani dai 18 ai 28 anni, offerta dai progetti del Parco che mettono a disposizione 29 posti nel nuovo bando per i volontari del Servizio Civile Universale.

La sala grande del Palazzo Caetani di Fondi (LT) ha ospitato più di cento studenti frequentanti l’ultimo anno delle superiori delle classi del liceo De Libero – Gobetti, dell’Istituto Pacinotti e dell’Istituto San Francesco.

Una presentazione multimediale e interattiva molto seguita, tenuta dal personale dell’Ufficio Servizio Civile del Parco, in cui sono state comunicate tutte le informazioni necessarie per accedere al nuovo bando.

Ecco le notizie utili da sapere per il Servizio Civile Universale 2023/2024:

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno pubblicato il bando per la selezione di 71.550 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale.

Tra i Programmi favorevolmente valutati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è annoverato il Programma dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi “CUSTODI DI BELLEZZA: I PARCHI TRA AMBIENTE, ARTE E CULTURA”, e comprendente i progetti:

“I PARCHI TRA ARTE E CULTURA: CONSERVAZIONE E PROMOZIONE”,

“IL PARCO CRESCE SULLA TERRA E DENTRO DI NOI” e, in coprogettazione con il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili,

“FUTURO SOSTENIBILE: CURARE L'ANTROPOCENE CON L'AGENDA 2030”, per la selezione di complessivi n. 29 volontari.

Entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 10 Febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024. I progetti hanno una durata variabile tra gli 11 e i 12 mesi.

COME CANDIDARSI

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la Domanda on line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potrebbero accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

La domanda presentata da cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovrà necessariamente essere accompagnata da permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero dalla richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN UNICO PROGETTO E UN’UNICA SEDE.

Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Ulteriori informazioni sui progetti dell’Ente Parco potranno essere richieste all’ufficio “SERVIZIO CIVILE” del Parco.

Indicazioni PARCO MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI: Servizio Civile Universale, Via Cavour, 46 – Fondi (LT) - Email: parcoausoni@regione.lazio.it - Tel. 0771.503644.

Indirizzo Internet: https://www.parchilazio.it/montiausoni

Il video Promozionale