il Gazebo di Fondi Vera ieri a Portone della Corte, un quartiere che può crescere ancora

Ripristino di un manto stradale dignitoso, riapertura delle aree gioco del quartiere, potenziamento del servizio di videosorveglianza (da anni la zona è provvista di telecamere ma nessuna è in funzione), illuminazione e segnaletica verticale e orizzontale, soprattutto in corrispondenza di Piazzale delle Regioni, luogo scelto da Fondi Vera per il Gazebo di ieri mattina. Questi gli interventi prioritari per i Cittadini.

Cittadini costretti a sopportare inoltre le puntuali interruzioni del flusso idrico (ogni sera dopo le ore 22, da mesi!), che evidenziano ancora una volta i cronici disservizi che ormai caratterizzano la gestione dell’acqua in Provincia. Senza dimenticare che una semplice revisione della numerazione civica aiuterebbe a superare evidenti difficoltà: dalla celerità di cui necessita l’intervento di un’ambulanza fino ad arrivare ai servizi postali.

È stata una Domenica mattina molto proficua e sicuramente le segnalazioni raccolte torneranno utilissime. Ringraziamo i residenti e commercianti della zona che ci hanno fatto compagnia. Quello di Portone della Corte è uno dei quartieri che può migliorare ancora la sua vivibilità con accorgimenti ed interventi tutt’altro che onerosi, basta volerlo - dichiara il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Il Presidente del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis, aggiunge: