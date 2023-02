La dichiarazione di Fondi in Azione in merito all'intenzione da parte della Giunta Comunale di creare un forno crematorio

Tempo fa il TASSEssore all'IMU, nonché vicesindaco, della città di Fondi disse che avrebbe ignorato critiche e suggerimenti provenienti da persone che, a suo parere, non avevano mai amministrato nemmeno un condominio. Noi di Azione ammiriamo questi abili amministratori della politica locale e , osservando loro, cerchiamo di capire come si dovrebbe amministrare una città. Mutatis mutandis, vediamo se abbiamo capito: con l’operazione impianto di cremazione a Fondi piuttosto che a Gaeta (dove è stato bloccato..chissà poi perché proprio in queste due città..) è come se un buon amministratore di condominio, nel tentativo di nascondere da sguardi malevoli e preoccupati una brutta ed inquinante canna fumaria esterna del camino, inserisse il comignolo direttamente nella tromba delle scale del palazzo e, compiacendosi della geniale idea, nella stessa scala nascondesse poi anche quelli degli altri condomini. È questo il saper amministrare?

Sapete quanto vale la vostra salute per questi signori che amministrano il comune e chiedono il vostro voto per le regionali tutti convinti e sicuri di sé? Vale uno sconto se decideste di essere cremati e qualche spicciolo sugli incassi delle cremazioni. Siete sicuri che non avrete rimpianti quando accompagnerete i vostri figli nelle scuole adiacenti, quando sarete al mercato domenicale, quando andrete in ospedale, quando accompagnerete i vostri ragazzi al palazzetto dello sport sapendo che lì vicino c'è un forno crematorio potenzialmente pericoloso per la vostra salute? Non rimpiangerete di aver votato chi ha deciso di farvi questo regalo fregandosene della vostra salute? Di non aver protestato per non scontentare l'amico od il potente di turno?

Ecco, ora avete la possibilità di cambiare le cose, fatelo con noi! non abbandonate disillusi il campo lasciando spazio a chi considera la res publica solo una questione personale, a chi considera la salute secondaria rispetto ad altri interessi; scegliete sempre per il bene della città, del territorio, per il vostro bene! Non delegate queste scelte ad altri, siate responsabilmente partecipi con noi e per voi.