Soddisfazione e considerazioni post voto della candidata Stefania Stravato

A distanza di qualche ora dal risultato elettorale è ancora forte l’emozione per la candidata di Fondi al Consiglio regionale del Lazio con il simbolo di Forza Italia Stefania Stravato. Pur avendo mancato l’obiettivo per un soffio, la donna più influente del partito di Berlusconi in provincia di Latina si è detta molto soddisfatta dei 7.505 voti conquistati.

Il primo ringraziamento va alla mia città – è stato il suo commento a caldo – il responso delle urne è andato ogni più rosea aspettativa. Ben 5910 concittadini hanno scritto il mio nome sulla scheda e questo vuol dire che si sono fidati di me, che mi stimano come donna e come amministratrice e che stanno apprezzando il buon lavoro svolto sul territorio. Il secondo ringraziamento va alla squadra composta, in primis dalla mia famiglia e dagli amici, ma anche e soprattutto dal partito. Simpatizzanti, assessori, consiglieri, sindaci, oltre naturalmente al senatore Claudio Fazzone e all’eurodeputato Salvatore De Meo, mi hanno supportato, spronato, accompagnato e guidato con esperienza, disponibilità e grande impegno. Un grande ringraziamento va anche agli elettori dei comuni limitrofi che, pur avendo concittadini candidati, hanno creduto nel mio progetto e hanno avuto fiducia in me consentendomi di conquistare altri 1.500 voti. Anche questo per me è naturalmente motivo di grande orgoglio.

Stefania Stravato è tornata inoltre a esprimere le sue più sincere congratulazioni al neoeletto presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e a tutta la sua squadra per aver dimostrato che la serietà e l’impegno sul territorio sono e saranno essenziali per rappresentare le istanze dei cittadini nelle istituzioni.

Rinnovo naturalmente i miei complimenti anche all’amico Cosmo Mitrano – ha aggiunto la stessa – per lo straordinario risultato raggiunto, che rende onore all’intero partito, e l’importante compito che andrà a svolgere tra i banchi di maggioranza del Consiglio regionale del Lazio. Grazie a lui avremo la possibilità di portare avanti il programma di Forza Italia, ridando finalmente voce alla nostra Provincia, ma anche un prezioso, competente ed esperto interlocutore.

Al termine di questa estenuante ma anche avvincente ed emozionante avventura, Stefania Stravato continuerà a lavorare a Fondi alla guida dei settori Attività Produttive, Verde e Decoro Urbano.