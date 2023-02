Carnevale in Piazza 2023: primo premio a Pinocchio (0-16) e alle ragazze Hippy con il mitico van (17-100)

Grande successo e tanta gente per il “Carnevale in Piazza 2023” tra musica, intrattenimento, spettacoli e migliaia di mascherine. Oltre 150 gli iscritti al concorso al quale hanno partecipato diverse famiglie, alcuni adulti e tantissimi bambini con costumi curiosi, curati, artigianali, simpatici e divertenti.

Arduo il lavoro della giuria, presieduta dal sindaco Beniamino Maschietto e composta da sei membri, tre della Pro Loco e tre del Comune di Fondi, di cui tre uomini e tre donne di età compresa tra i 33 e i 61 anni.

In particolare nella categoria 0-16 – fanno sapere gli organizzatori – è stato davvero difficile scegliere tra i 20 finalisti. Tra le mascherine che hanno mancato il premio per un soffio due bellissimi astronauti, un centurione e un gladiatore romano, una coppia mascherata da Kinder Sorpresa e Nutella, una splendida bambina in muta da sub con tanto di bombole realizzate con bottiglie di Coca Cola e una pasticcera specializzata in cup cake. Tra gli adulti si è deciso di premiare in particolare le famiglie che, per un giorno, hanno voluto mettersi in gioco accanto ai più piccini donando loro un giorno ma anche un ricordo speciale. Tanti anche i concorrenti in gruppo, come tre cuginetti coetanei mascherati da Pj Masks o due gemellini che hanno vestito i panni di Olaf ed Elsa con la supervisione della zia mascherata da Anna. Insomma, decidere non è stato semplice ma si è cercato di distribuire i numerosi premi offerti dalle attività commerciali premiando l’impegno, la creatività, la singolarità, l’artigianalità e, in alcuni casi, come nel primo classificato Pinocchio, la cura del dettaglio nell’ambito della classicità.