Dal 4 al 6 marzo “PenZion Tony a mare”: gli Attori per caso tornano in scena con l’ultimo atto de “Ju paradis po' aspettà”

Grande attesa a Fondi per il debutto di “PenZion Tony a mare”, terzo e ultimo atto della commedia scritta e diretta da Antonella Roma “Ju Paradis pò aspettà”.

Lo spettacolo, che si aprirà con una clip girata al Raddotto e gli attori in fuga su una zattera sgangherata sulle rive del Lago di Fondi, promette momenti di comicità ma anche di riflessione sull’integrazione, sull’amicizia e sulla decadenza dei valori della società contemporanea. Nel cast, oltre all’ormai consolidatissimo gruppo, anche due attori di nazionalità indiana e le bellezze della Piana di Fondi, dal litorale, al bacino lacustre passando per il litorale.

Anche in questo terzo atto – aggiunge l’autrice Antonella Roma – dopo l’omaggio a Dante introdotto in occasione del 700esimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta, non mancheranno ambientazioni ispirate alla Divina Commedia. I protagonisti, infatti, inseguiti da San Pietro che già nei precedenti atti aveva rimandato tutti sulla Terra, sbaglieranno strada per finire all’inferno. Ne scaturiranno scene esilaranti all’interno di una pensione gestita da una coppia caratterizzata da vizi proverbiali come la propensione all’adulterio e la taccagneria.