Giovedì 2 marzo "TU SEI MEMORIA": incontri e laboratori con Matteo Corradini

Ogni cosa che ti aiuta ad aprire gli occhi nasconde un seme di creazione, e un inizio di educazione. Aprire gli occhi significa aprire alla vita, mostrare un domani o perlomeno un presente dove il tempo sia bello, un luogo che abbia molta luce.

Sono parole di Matteo Corradini, scrittore e ebraista, che il 2 e 3 marzo sarà nel golfo di Gaeta per un programma di incontri e laboratori dal titolo “Tu sei memoria”.

Impegnato da sempre con libri, spettacoli, attività e ricerca sulla divulgazione del valore della memoria, l’autore sarà il protagonista di una bellissima staffetta culturale promossa dall’Associazione Fuori Quadro in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud Pontino, la biblioteca Luigi Comunale Luigi Raus di Minturno, la Biblioteca di Castelforte e quella di SS. Cosma e Damiano e ancora con l’Ente Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituti scolastici e docenti.

Matteo Corradini è autore di numerose pubblicazioni con Bompiani e Rizzoli, dottore in Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. Prepara reading musicali e regie teatrali. Premio Andersen 2018, Premio Leipzig 2018, Premio Primo Romanzo 2014. Dal 2010 è tra i curatori del festival scrittorincittà (Cuneo). Dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. Ha fondato il Pavel Žalud Quartet e il Pavel Žalud Trio in Italia ed è tra i fondatori dell’Institut terezínských skladatelů (Terezín Composers Institute) in Repubblica Ceca.

Il programma inizierà il 2 marzo alle ore 8:15 presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Gaeta per un laboratorio con studenti e studentesse sul libro “La repubblica delle farfalle” (Rizzoli), proseguirà alle ore 16:15 alla Biblioteca comunale Luigi Raus di Minturno con un laboratorio dedicato ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 anni su “Fu Stella” (Lapis) e alle ore 19:00 con un incontro aperto al pubblico presso il Museo Ebraico di Fondi dal titolo, appunto, “Tu sei memoria”. Il 3 marzo alle ore 9:30 e alle ore 11:00 l’incontro con gli studenti dell’IC Castelforte e l’ITIS Pacinotti di SS. Cosma e Damiano su “Solo una parola” (Rizzoli).