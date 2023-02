Marco Pannone Ã¨ stato operato ieri e i medici sono ottimisti

Un lungo intervento chirurgico, nella giornata di lunedì 27 febbraio, per Marco Pannone, il giovane fondano aggredito nella tarda serata del 2 dicembre scorso all'uscita del Pub dove lavorava come barista.

I medici del King's College Hospital di Londra hanno comunicato ai suoi genitori, Enza e Giuseppe, che l'intervento è andato bene trasmettendo ottimismo per le condizioni di Marco. Maggiori dettagli e sviluppi si sapranno nei prossimi giorni, quando si potranno verificare gli effetti dell'operazione che è stata alquanto delicata.

Intanto la Pro Loco Fondi Aps ha provveduto ad effettuare un nono bonifico di 2.125,00 euro, in favore di Marco Pannone e i suoi familiari, e la somma totale raccolta arriva così a 16.555,00 euro. Va evidenziato che in questa ulteriore somma di denaro ci sono le offerte date dai bambini e alunni, oltre ai salvadanai di altre attività e i bonifici diretti al conto corrente della Pro Loco.

430,00 euro sono stati raccolti dagli alunni, genitori e insegnanti della Scuola "Don Lorenzo Milani" di Fondi; 500,00 euro sono stati invece donati durante la festa di carnevale, sabato 18 e domenica 19 febbraio scorso intitolata: “Uno per tutti, tutti per Marco“ tenuta nei locali di CandyLand, la ludoteca asilo nido gestita da Daniela di Pinto che ha voluto creato un evento in maschera rivolto ovviamente a tutti i bambini, dove si è amorevolmente pensato di devolvere la metà del ricavato a sostegno della famiglia del concittadino Marco Pannone.

La gara di solidarietà della raccolta di denaro continua anche utilizzando l'Iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi Aps IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco Fondi telefonando al 3297764644.