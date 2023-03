New Marathon Lazio: annullata la gara del 2 aprile in cittÃ  sostituita da Sperlonga ad Ottobre

Importanti novità a proposito del circuito New Marathon Lazio che cambia giocoforza la composizione delle sue gare. Una piccola rivoluzione innescata purtroppo dalla Marathon dei Monti Aurunci, gara del 2 aprile a Fondi che dopo ben 20 edizioni è costretta a marcare visita. Una brutta notizia dovuta a problemi di passaggio in alcuni tratti del percorso, all’interno di campi privati per i quali non sono stati dati i necessari e preannunciati permessi. Una scelta dolorosa quella degli organizzatori della Cicli Conte Fans Bike, che si sono subito messi all’opera insieme agli altri facenti parte del circuito per trovare una soluzione che andasse incontro agli iscritti.

La soluzione è stata ben presto trovata e quindi nulla cambia per chi ha effettuato l’abbonamento. La gara di Fondi viene infatti sostituita dalla Granfondo Sulla Via di Ulisse a Sperlonga, in programma il 15 o il 22 ottobre (la data deve ancora essere ufficializzata) e che diventa quindi la prova di chiusura del circuito. L’apertura sarà quindi la Marathon dei Lupi, in programma a Pico (FR) il 23 aprile, poi si gareggerà il 7 maggio ad Amaseno (FR), il 28 maggio a Palombara Sabina (RM), l’11 giugno a Montefiascone (VT), il 10 settembre a Lariano (RM) fino appunto alla gara di Sperlonga.

C’è ancora la possibilità di aderire, versando la quota di 130 euro entro il 20 marzo specificando se per i percorsi Marathon oppure Point to Point. Si può anche effettuare l’iscrizione al circuito associato all’altra challenge Maremma Tosco-Laziale alla quota complessiva di 180 euro, per un totale di ben 10 gare.

Una scelta effettuata in tempi brevissimi proprio per non penalizzare gli incolpevoli abbonati. Coloro che avevano effettuato l’iscrizione singola alla gara potranno usufruire del rimborso, nella speranza che la situazione possa risolversi e che la gara di Fondi possa tornare il prossimo anno in calendario, confidando che la situazione legata ai permessi si sblocchi in maniera positiva.

Per informazioni: http://www.newmarathonlazio.it/ .