Torna il caffè letterario del “Gobetti-De Libero”: in centinaia al Palazzetto dello Sport per Vincenzo Schettini

Mercoledì 15 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, torna il caffè letterario “Indovina chi …?”. Il progetto dell’IIS “Gobetti – De Libero”, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Fondi, vedrà ospite graditissimo il professor Vincenzo Schettini, che presenterà il suo libro “La Fisica che ci Piace”, una un repertorio di situazioni reali che diventano spunto per riflettere sulle leggi e sui fenomeni che governano il mondo.

Fisico, musicista, ma soprattutto “appassionato della vita”, come lui ama definirsi, dopo aver creato il suo canale YouTube, Schettini ha intrapreso un percorso divulgativo, rivolto agli studenti che vogliano imparare divertendosi. Amatissimo per le sue spiegazioni vivaci e accattivanti, rende facilmente comprensibili argomenti solitamente considerati ostici; in particolare, con continui riferimenti ad esperienze quotidianamente vissute da tutti noi, svela i segreti della fisica, travolgendo gli studenti con la sua passione e il suo entusiasmo, che anima anche il suo blog, divenuto lo spazio per migliaia di “lovvini”, che superano difficoltà e problematiche grazie ad un linguaggio che arriva diretto alle menti ed ai cuori.

Il progetto “Indovina chi… ?”, grazie al lavoro della Dirigente Scolastica, la professoressa Rosalba Rosaria Bianchi, delle docenti referenti, le professoresse Giorgia Venditti e Monia Biasillo, nutrito dall’impegno degli alunni e di tutto il personale dell’IIS “Gobetti- De Libero”, negli anni ha accolto molti ospiti illustri, che hanno dato un prezioso contributo alla crescita morale e culturale non solo della comunità scolastica, ma dell’intero territorio. Roberto Vecchioni, Giancarlo De Cataldo, Barbara Alberti, Francesco Sole, Roberto Emanuelli, Eva Crosetta, Francesco Tiboni, Giovanni Del Giaccio, Valerio Nardoni, Adriano Madonna e Antonio Pennacchi, Chiara Gamberale sono alcuni degli autori che hanno contribuito a realizzare le finalità educative del progetto, rafforzando l'identità dell’istituzione scolastica e rendendola protagonista di un dialogo culturale aperto alla comunità, rispettoso delle libertà individuali, ispirato alla partecipazione attiva e alla condivisione di opportunità di ampio respiro.

Modera l’incontro Antonio Di Trento, laureato in Lettere e Filosofia con una tesi in Storia e Critica del Cinema; è stato responsabile dell’ufficio stampa della casa editrice “26 Lettere” e conduttore radiofonico per Radio Immagine. Nel suo blog, Evasioni Innocenti, racconta di amore e altre follie simili. In questo momento si occupa di comunicazione politica.

L’IIS Gobetti -De Libero, nella persona della Dirigente Scolastica e delle docenti referenti, ringrazia il Comune di Fondi per la gentile concessione del patrocinio e per la collaborazione nella realizzazione dell’evento; i Dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni dell’ITI “Pacinotti” e dell’Istituto “San Francesco” per aver accolto l’invito all’evento; i numerosi sponsor che hanno supportato l’evento: GalenoMED, Poliambulatori clinici e diagnostici; Holiday Village; Blue Car Company Srl; Trony-Tacabanda; Ristorante “Vicolo di Mblo’; Bed&Breakfast Mblo’; CO.CO. Cookery/Coktail; #Hashtag abbigliamento.

Con il presente comunicato si informa la cittadinanza che l’evento è sold out.