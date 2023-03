Da venerdì 17 a domenica 19 la Festa del Cioccolato artigianale in piazza De Gasperi

A grande richiesta ritorna a Fondi la Festa del Cioccolato Artigianale che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Il tour del cioccolato più famoso d’Italia viene riconfermato nel calendario eventi della città.

Così da venerdì 17 a domenica 19 marzo si terrà la Festa del Cioccolato Artigianale presso l'anfiteatro di Piazza De Gasperi e sarà caratterizzata da tante sorprese. Per gli amanti del cioccolato, questa è un'occasione imperdibile per assaporare le migliori prelibatezze al cioccolato. Ogni anno, infatti, numerosi produttori si riuniscono per presentare i loro prodotti e

condividere la loro passione per il cioccolato con i visitatori, in particolare con le famiglie e i bambini.

Una splendida location all'aperto che permette di godere del clima primaverile e dell'atmosfera festosa a due passi dal castello e del centro storico. Durante l'evento, la piazza sarà animata da stand di Cioccolatieri e Maestri Cioccolatieri che permetteranno ai visitatori di vivere una esperienza “cioccolatosa” unica.

Durante i tre giorni della manifestazione sarà possibile assistere ai laboratori sul cioccolato e i bambini potranno parteciparvi gratuitamente, basterà prenotarsi sul sito alla pagina: Prenotazione laboratori – Feste del cioccolato.

Il programma completo della manifestazione e informazioni continuamente aggiornate alla pagina Facebook dell’evento ( https://www.facebook.com/events/127819033380809).