Il Gazebo di Fondi Vera sarÃ  domani tra la gente delle Querce

Domenica 12 Marzo saremo tra la gente delle Querce, con un Gazebo in Piazza Biagio Di Manno, dalle ore 10 alle ore 13. Per continuare il nostro tour nei quartieri della Città di Fondi, dal centro urbano alla periferia, come fatto già alla fine del 2022 ed in questi primi mesi del nuovo anno.

Proseguono i nostri incontri con i Cittadini, che sentiamo il bisogno di riavvicinare alla Partecipazione diretta ed al confronto politico. Lo faremo anche nei prossimi mesi, continuando a visitare i quartieri della Città, nessuno escluso, perché vogliamo coinvolgere ogni fondano. Non a ridosso delle tornate elettorali, come amano fare in molti - dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Dopo le tappe di San Magno, Piazza Matteotti, Campo Boario, Portone della Corte e mercato domenicale, Domenica mattina incontreremo amici e residenti della popolosa contrada Querce, zona più volte interessata negli ultimi anni da furti ad abitazioni e da un proliferare di antenne di telefonia ben oltre le reali necessità del territorio - commenta Valentina Tuccinardi, Portavoce di Fondi Vera.