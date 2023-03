Strage di Animali: la denuncia dopo i macabri ritrovamenti

Eva Marrocco, presidente dell’associazione di Volontariato a tutela degli animali e dell’ambiente “Io sto con Loro” ci racconta un evento gravissimo accaduto in data odierna.

Stamattina, come quotidianamente faccio, mi sono recata presso il rifugio dove ospito gli 84 gatti registrati in colonia e i miei 7 cani regolarmente registrati. Arrivata lì ho notato che c’era qualcosa che non andava. L’accoglienza solita dei miei bimbi, non c’è stata. I miei bimbi pelosi non sono corsi da me. Ho iniziato, come al solito, a chiamarli ma nessuno è arrivato. Mi sono avviata verso i loro soliti luoghi abitudinari e li, la terribile scoperta. La mia piccola Miù, era li che giaceva a terra, con gli arti anteriori mozzati. Capisco che qualcosa non va. Continuo il mio percorso e il terrore continua, Principessa, giace a terra, morta anche lei. Le macabre scoperte continuano, 11 gatti morti e 3 cani.

I superstiti, tra cani e gatti, sono 16, molti altri non sono stati trovati. Ho allertato carabinieri, forestale, ASL, i quali recatisi sul luogo, hanno constatato che probabilmente i miei piccoli bimbi sono stati avvelenati per mano della crudeltà umana. Per loro ho rinunciato a tanto, a volte a tutto, pur di garantire loro una vita agiata. La maggior parte di loro sono stati allattati a biberon, perché strappati alla morte da chi li ha gettati come spazzatura, pur di disfarsene. La crudeltà avuta nel compiere questo gesto è disumana. Se ci fossero stati più controlli in quella zona, cosa che chiedo da anni, probabilmente tutto questo non sarebbe mai accaduto.