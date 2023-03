Nominato Nuovo Coordinatore di Riscossa Fondana

La direzione del movimento civico Riscossa Fondana, riunitasi ieri per esaminare le annose ed irrisolte problematiche Cittadine, non ultima quella più assurda e oggetto di acceso dibattito in Città: la costruzione del forno crematorio in pieno centro urbano; nell’intento di rilanciare l’azione politico-amministrativa e contribuire con più vigore e spirito costruttivo al dibattito politico in atto ha designato all’unanimità dei presenti la dott.ssa Ciccone Maria Concetta, nuovo coordinatore del movimento civico Riscossa Fondana.

Un giusto riconoscimento, sottolineato dai dirigenti stessi: per la costanza, l’impegno sino ad ora dimostrato nel portare avanti le istanze e le proposte elaborante dal movimento.

Alla nuova coordinatrice sono andati in primis gli auguri di buon lavoro del consigliere comunale Luigi Parisella, che ha anche ricordato l’apporto e il contributo della dott.ssa Ciccone alla buona affermazione della coalizione che lo vide, all’epoca, candidato sindaco.