Domenica 19 la Marathon dei Monti Ausoni sulle sponde del Lago di Fondi

Torna, con tanto di nuove leve e campioni nazionali in carica, la 25^ edizione della MTB Marathon Monti Ausoni e Lago di Fondi che si terrà domenica 19 marzo a Fondi.

L’evento, che rientra nel programma di “Fondi città europea dello sport 2023”, gode del patrocinio del Comune di Fondi e del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Una gara storica, quella in programma sulle sponde sterrate del bacino lacustre, che quest’anno spegnerà 25 candeline. Saranno tre, in totale, i percorsi a disposizione per i biker:

marathon da 72 km

point to point da 59 km

18 km infine per esordienti, allievi ed escursionisti.

Tanti i chilometri ma zero i metri di dislivello da affrontare in una gara che non concederà un attimo di tregua a chi non vorrà perdere le locomotive di testa.

Sullo stesso percorso marathon, si sfideranno anche gli appassionati delle bici gravel per la seconda edizione di “Le Strade bianche del Lago di Fondi”.

Sarà l'occasione per la grande famiglia dei biker di ritrovarsi, di riprendere le sfide di testa e di coda del gruppo e di godere di quella sana passione che è la mountain bike.

La prova di Fondi si annuncia, come ogni anno, una tra le più incerte. L'edizione 2022 della Marathon è stata infatti decisa sul finale in una volata ristretta di quattro corridori staccatisi dal gruppo a pochissimi chilometri dal traguardo.

A Fondi ci saranno tutti i più forti, tra i quali Tomas Visnovsky (DTM Racing Team), più volte campione nazionale slovacco nonché uno degli atleti più quotati nel panorama mondiale della mtb.

Molti noti big, invece, gareggeranno con nuove maglie di team. Saitta e Spica, per esempio, indosseranno le divise giallonere dei Rolling Bike, Colonna farà compagnia a Semeraro tra le fila del Team Eracle. Grande anche la curiosità di scoprire i nuovi team di Pellegrino e Vigoroso.

Torna, per il secondo anno consecutivo, nella stessa giornata, anche la baby short track del Lago, per i non tesserati fino a 15 anni di età promossa in collaborazione con l'Associazione sportiva dilettantistica Happy Bike. Per info asdhappybike@gmail.com. Riunione tecnica 13:30. Partenza alle 14:00 da via Sant'Anastasia.

Per il Comune di Fondi questo evento, ormai giunto alla 25esima edizione – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – è motivo di orgoglio sia per il livello degli atleti partecipanti sia perché valorizza le bellezze naturalistiche della città. Siamo stati quindi felicissimi di patrocinarlo e di inserirlo nella programmazione annuale. Si tratta, inoltre, di un appuntamento importante anche perché dà il via alle numerosissime competizioni di ciclismo che si susseguiranno nel corso del 2023.

Per info Gino Marcantonio, 3394748080 – cicloamatorifondi@libero.it .