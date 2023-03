Riscossa Fondana chiede la convocazione urgente di un consiglio comunale “straordinario” dopo le dichiarazioni dell'on. Fazzone

La coordinatrice Maria Concetta Ciccone, del movimento civico Riscossa Fondana, dopo la diretta, di ieri, del suo consigliere comunale Luigi Parisella, presso gli studi di Radio Antenna Musica, chiede nell'immediato la convocazione di un consiglio comunale "straordinario" in merito alle dichiarazioni effettuate dall' Onorevole Senatore della Repubblica Italiana Claudio Fazzone, in merito al Forno Crematorio.

La dichiarazione, secondo cui "i terreni non sono idonei e che al comune sono al lavoro per individuare una seconda area cimiteriale" è stata effettuata durante un intervento istituzionale sul palco, nella serata di chiusura della festa del cioccolato. Pertanto, si chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario per dare una risposta ufficiale alla nostra cittadinanza.

Riscossa Fondana ribadisce che, non vuole in nessun altro luogo della città il Forno Crematorio!