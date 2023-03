La Maranto Medium Trail e la Maranto Skyrace nel calendario degli appuntamenti “Fondi Città Europea dello Sport 2023”

Fanno ufficialmente parte del programma di “Fondi città europea dello Sport”, la Maranto Medium Trail e la Maranto Skyrace, competizioni che con partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, continuano a crescere in termini di numeri, presenze e percorsi.

La decisione di inserire la gara nell’elenco degli appuntamenti del 2023 è stata naturale - commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro - da anni questa manifestazione porta alla ribalta nazionale i colori della città ed è tra l’altro un appuntamento che seguiamo con grande interesse per il ritorno mediatico e la valorizzazione del territorio. Si tratta del resto di un’ottima vetrina internazionale perché le manifestazioni vengono divulgate sui media di tutto il continente.

L’inserimento nel prestigioso calendario è ovviamente punto di orgoglio per gli organizzatori della MMT Maranto Medium Trail & Maranto Skyrace, ovvero l’ASD Top Trail di Fondi (LT), il cui presidente, Luca Mirabello, commenta così l’inclusione: “Siamo davvero felici ed orgogliosi di rappresentare il trail running in una kermesse di manifestazioni così prestigiosa e alla ribalta internazionale. Questo vuol dire che negli anni il nostro lavoro organizzativo e soprattutto di valorizzazione del territorio è stato efficace ma anche molto apprezzato, come noi abbiamo sempre apprezzato l’apporto del Comune di Fondi e degli altri enti patrocinanti della nostra manifestazione”.

Intanto, si scaldano i motori per l’approssimarsi della MMT Maranto Medium Trail & Maranto Skyrace che si terrà sui sentieri dell’Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Un percorso ricco di natura e di storia, visto che attraversa idealmente più volte le linee di confine tra gli antichi stati, quello Pontificio e quello del Regno delle Due Sicilie, linea marcata dai famosi “Cippi di confine”, ben visibili lungo il tracciato.

Le iscrizioni proseguono a ritmo veloce, ma c’è ancora spazio per chi volesse cimentarsi in uno dei due percorsi, come spiega Antonello Marrocco, che insieme al collega Marco Piccione ha dato vita a questo tracciato che porta il loro nome nell’acronimo “Maranto”.

È vero – evidenzia Antonello Marrocco - le iscrizioni proseguono a buon ritmo, ed è per questo che chi desiderasse partecipare farebbe bene ad affrettarsi collegandosi al sito www.trailrunworld.com.

Domenica 26 marzo si corre dunque su due tracciati che hanno in comune i primi chilometri per poi separarsi in quota: il primo, un percorso di 28 chilometri e 1.700 metri circa di dislivello positivo, e poi l’ormai “classico” tracciato da 14 chilometri con un dislivello positivo di 1100 metri. In comune ad entrambi anche - e soprattutto - la difficoltà iniziale (un “vertical” davvero impegnativo) e paesaggi mozzafiato che spaziano dai monti Ernici verso l’interno, al golfo del Circeo, con le Isole Pontine e quelle Flegree. Non mancano poi passaggi “in corda” e percorsi che passano letteralmente all’interno di aree archeologiche (come quello che si snoda nell’antico borgo oggi abbandonato di Vallecorsa).