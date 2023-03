Il Partito Democratico si domanda chi governa la nostra cittÃ 

In pochi giorni più di mille persone hanno firmato per esprimere il proprio dissenso nei confronti del progetto del forno crematorio, con una partecipazione straordinaria da parte di militanti e cittadini.

Noi del Partito Democratico pensiamo che la Politica debba trovare il giusto equilibrio tra la tutela della salute dei cittadini e il progresso economico, nel nome della sostenibilità ambientale e sociale della nostra comunità.

Cambiare idea, nel confronto politico, è lecito e (in questo caso) opportuno. Tuttavia restiamo perplessi di fronte al comunicato del sindaco che, facendo marcia indietro sul progetto dell'impianto crematorio, sbugiarda quanto ostentato dai suoi consiglieri durante l'assise comunale e mette in luce la totale mancanza di visione di questa maggioranza.

Chi amministra deve avere una posizione chiara, aver studiato le carte, comprendere e spiegare le migliori soluzioni per il nostro territorio. È fin troppo palese, invece, come la giunta Maschietto sia commissariata da personaggi esterni alle sedi istituzionali del Municipio, con il risultato di un'azione politica confusa quando non dannosa.

I servizi cimiteriali sono essenziali per la nostra comunità: la costruzione di un forno crematorio per interessi di pochi, no.

È per questo che, come Democratici, perseguiamo la nostra linea continuando la raccolta firme ed organizzando ulteriori azioni politiche affinché siano chiare tutte le criticità di questa opera.