Monumenti cittadini illuminati di giallo per l'adesione alla campagna "Facciamo luce sull'endometriosi"

Da domani, e fino al prossimo sabato, i monumenti simbolo della città tornano a illuminarsi di giallo. Anche quest'anno il Comune di Fondi ha infatti aderito alla campagna “Facciamo luce sull'endometriosi” proseguendo un cammino iniziato ormai diversi anni fa e costellato di convegni, messaggi di sensibilizzazione, momenti informativi, screening e iniziative volte a promuovere la prevenzione. Per tenere alta l'attenzione tornano dunque a illuminarsi di giallo, nella Giornata Mondiale dell'Endometriosi che ricade il 28 marzo 2023 e per tutta la settimana, il Castello Caetani e il campanile di San Francesco.

Ricordiamo che l’Endometriosi è una malattia che può colpire le donne in età fertile a partire dall’adolescenza e accompagnarle fino alla menopausa, causando dolori e altri disturbi. La malattia ha un alto impatto sulla qualità della vita e può essere causa di sub-fertilità o infertilità (30-40% dei casi). Per questi motivi le cure per l’endometriosi sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, con riconoscimento al diritto all’esenzione per alcune prestazioni specialistiche.

In questi giorni il sistema sanitario regionale propone visite gratuite per le pazienti affette da endometriosi. Info sul sito della Asl di Latina.